Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов стал двукратным олимпийским чемпионом, выиграв эстафету на Играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

25-летний Большунов помог своей команде завоевать первое место по итогам гонки. Россию на старте также представили Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

6 февраля россиянин стал лучшим в скиатлоне. Тогда Большунов впервые в карьере завоевал золото Олимпийских игр. Также в активе лыжника серебро на Играх в Пекине, четыре награды на Олимпиаде в Пхенчхане (три серебра и одна бронза).

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Отечественные атлеты выступают под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР).