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Один из самых отдаленных уголков России станет доступнее

Военные строители восстановят гражданский аэропорт в Забайкальском крае

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Специалисты Военно-строительной компании Минобороны восстановят аэропорт в одном из самых труднодоступных уголков России, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Работы по восстановлению аэропорта в Забайкальском крае уже начались: проведена геодезическая проверка, сейчас специалисты готовятся к переброске на площадку спецтехники и жилых модулей. Из-за того, что объект является одним из самых отдаленных гражданских аэропортов страны, военные строители разработали специальную схему для завоза техники и стройматериалов.

Необходимая для строительства техника будет доставлена автомобильным транспортом до станции Тында Байкало-Амурской магистрали. После этого ее перевезут на железнодорожных платформах до Забайкальского края. Аэропорт, который восстанавливают военные, располагается в тайге Каларского района Забайкалья. Наземное сообщение с основной частью Забайкальского края затруднено из-за особенностей местности. После того, как аэропорт восстановят, через него станут осуществлять пассажирское и грузовое авиасообщения.

В 2021 году сообщалось, что правительство выделит дополнительные средства на развитие транспортной системы в стране. 16,7 миллиарда власти собирались направить на строительство дорог, в том числе Забайкальскому краю окажут помощь с финансированием реконструкции моста через реку Ингоду.

Нина Ташевская
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