Путин оценил последствия расширения НАТО на восток
Расширение НАТО на восток за счет постсоветских республик очень опасно для России. Так последствия продвижения Североатлантического альянса оценил российский президент Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, трансляцию которой ведет «Россия 24».
Путин отметил, что расширение НАТО за счет республик, которые входили в состав СССР, например за счет Украины, «бесконечно и очень опасно».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от идеи вступления в НАТО был бы шагом к нормализации обстановки.
12 февраля Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал на игнорирование Западом ключевых для России положений российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, речь идет о нерасширении Североатлантического альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.