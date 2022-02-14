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Путин оценил последствия расширения НАТО на восток

Путин заявил, что расширение НАТО за счет постсоветских республик бесконечно и опасно

Фото: Globallookpress.com

Расширение НАТО на восток за счет постсоветских республик очень опасно для России. Так последствия продвижения Североатлантического альянса оценил российский президент Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, трансляцию которой ведет «Россия 24».

Путин отметил, что расширение НАТО за счет республик, которые входили в состав СССР, например за счет Украины, «бесконечно и очень опасно».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от идеи вступления в НАТО был бы шагом к нормализации обстановки.

12 февраля Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном указал на игнорирование Западом ключевых для России положений российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. В частности, речь идет о нерасширении Североатлантического альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

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Варвара Кошечкина
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