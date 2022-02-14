Захарова дала Bloomberg «пару часов для покаяния»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова призвала американское агентство Bloomberg уточнить дату вторжения России на Украину. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова дала «средству массовой дезинформации пару часов для покаяния» и порекомендовала уточнить свой прогноз. «Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс», — заявила представитель МИД.

11 февраля Bloomberg назвало 15 февраля датой вторжения России на Украину. По утверждению «знакомых с вопросом» анонимных источников, действия России могут включать провокацию в Донбассе или нападение на Киев. «Любое действие может начаться уже в следующий вторник», — передает информагентство слова собеседников. При этом каких-либо доказательств в поддержку своего утверждения они не представили.