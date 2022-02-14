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В МИД призвали россиян следить за сообщениями ведомства по Украине

Представитель МИД Горлач призвал россиян следить за сообщениями о ситуации на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В МИД призвали россиян следить за сообщениями ведомства по ситуации на Украине. Об этом заявил директор Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России Юрий Горлач, передает ТАСС.

Таким образом дипломат ответил на вопрос, планирует ли ДСКЦ публиковать специальные предупреждения для российских граждан, которые собираются посетить Украину. «Конечно, провокации не исключены, особенно со стороны автономных акторов на Украине», — подчеркнул он.

Горлач добавил, что внешнеполитическое ведомство всегда рекомендует в подобных ситуациях внимательно следить за происходящим, как это было в случае с протестами в Казахстане в январе.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что целью «истерики» Запада по поводу якобы вторжения России на Украину является провокация. По ее словам, эта провокация легла на подготовленную многолетнюю почву украинского конфликта, которым «активно заправляют США».

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Виктория Кондратьева
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