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Захарова назвала цель «истерики» Запада по поводу Украины

Захарова заявила, что целью истерики Запада по поводу Украины является провокация
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что целью «истерики» Запада по поводу якобы вторжения России на Украину является провокация. Об этом она сообщила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Какая цель у этой истерики — нагнетание обстановки и, конечно, провокативная деятельность. Это часть международного охвата провокации», — сказала она.

По ее словам, эта провокация легла на подготовленную многолетнюю почву украинского конфликта, которым «активно заправляют США».

Ранее президент США Джо Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Он предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Марина Совина
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