Зеленский рассказал о приговоре для украинских олигархов
Зеленский назвал приговором для украинских олигархов их срочный отъезд из страны
Президент Украины Владимир Зеленский назвал приговором для олигархов их срочный отъезд из страны на фоне угрозы «российского вторжения». Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вел офис президента в Facebook.
Зеленский рассказал, что на Украине сейчас есть «большая проблема с олигархами», которые спешно покидают страну. «Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали», — сказал он.
Глава государства призвал бизнесменов вернуться в страну и к своим предприятиям и людям, которые работают на них и государство.
Ранее Зеленский осудил депутатов, которые также решили выехать из страны на фоне «российской угрозы». Президент дал им 24 часа, чтобы вернуться на Украину, иначе руководству придется «сделать выводы».