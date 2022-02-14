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Зеленский рассказал о приговоре для украинских олигархов

Зеленский назвал приговором для украинских олигархов их срочный отъезд из страны

Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский назвал приговором для олигархов их срочный отъезд из страны на фоне угрозы «российского вторжения». Об этом он заявил на пресс-конференции, трансляцию которой вел офис президента в Facebook.

Зеленский рассказал, что на Украине сейчас есть «большая проблема с олигархами», которые спешно покидают страну. «Я считаю, что свой приговор для себя они уже сделали», — сказал он.

Глава государства призвал бизнесменов вернуться в страну и к своим предприятиям и людям, которые работают на них и государство.

Ранее Зеленский осудил депутатов, которые также решили выехать из страны на фоне «российской угрозы». Президент дал им 24 часа, чтобы вернуться на Украину, иначе руководству придется «сделать выводы».

Алиса Реброва
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