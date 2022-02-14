Кадыров порассуждал об украинском и русском народах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что русские и украинцы являются одним народом. Своими рассуждениями он поделился в личном Telegram-канале.

«Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией», — заявил Кадыров.

Глава Чечни усомнился в том, что украинцы искренне считают себя частью «западного мира» и готовы разделять его «вырожденческие ценности и русофобскую истерию».

«Да, именно так, несмотря на то, что нынешний антинародный режим и его пропаганда делают все для того, чтобы вытравить это чувство общности», — добавил Кадыров.

Лидер Чечни выразил надежду на восстановление «исторической справедливости» без вмешательства извне.

«Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!» — резюмировал он.

Ранее глава Чечни также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав того выполнять Минские соглашения. Кадыров считает выполнение соглашений со стороны Киева важнейшим условием деэскалации в регионе.