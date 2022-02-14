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Кадыров обратился к Зеленскому и украинцам

Глава Чечни Кадыров призвал президента Украины Зеленского выполнять Минские соглашения

Фото: Чингис Кондаров / Reuters

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинцам. Соответствующее заявление он опубликовал в Telegram.

«Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий. То есть сегодня как никогда возникла необходимость выполнения Минских соглашений, под которыми стоит подпись не только президента России, но и президента Украины», — написал Кадыров.

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Он назвал неукоснительное выполнение положений, прописанных в Минских соглашениях, первым важнейшим шагом не только в вопросе урегулирования противостояния между Москвой и Киевом, но и в теме снижения общей напряженности. Также политик призвал Зеленского как гаранта конституции и безопасности своего народа сделать все от него зависящее, чтобы установить мир и избежать кровопролития.

Также Кадыров признался в любви к Украине и ее народу. «Из того курса истории СССР, что мне довелось прослушать в школе, я знаю, что колыбель русской государственности и православия — Киевская Русь. Русские и украинцы — один славянский народ, с общей историей, культурой и религией», — отметил он, отказавшись верить в то, что украинцы считают себя частью западного мира «со всеми его вырожденческими ценностями и русофобской истерией».

В заключение глава Чечни понадеялся на то, что украинский народ восстановит историческую справедливость без помощи извне. «Не может быть, чтобы духовно-исторические наследники великого гетмана Богдана Хмельницкого и гениального писателя Николая Гоголя не хотели бы вечного мира с братской Россией!» — подчеркнул он.

В конце января Кадыров заявил, что на месте президента России он «давно забрал бы Украину, направил туда войска и навел там порядок», отметив, что Киев находится под контролем США. Если украинцы не хотят сами противостоять этому, то Москве нужно принимать меры и присоединять страну, считает политик.

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Варвара Кошечкина
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