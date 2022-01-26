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Кадыров объяснил свои слова про присоединение Украины

Кадыров заявил, что сказал про присоединение Украины как блогер, а не как глава региона

Фото: ИА «IslamNews»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что сказал про присоединение Украины к России как обычный человек и блогер, а не как глава республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В понедельник, 24 января, Кадыров заявил, что на месте президента России он «давно забрал бы Украину, направил туда войска и навел там порядок», и подчеркнул, что Украина находится под контролем США. Если украинцы не хотят сами противостоять этому, то Москве нужно принимать меры и присоединять страну, считает он.

«И это мое заявление как Рамзана Кадырова, а не как Главы Чеченской Республики. Об этом я уже не раз упоминал. Никаких установок на озвучивание тех или иных тезисов Кремль мне не дает», — написал в социальной сети глава республики.

Он подчеркнул, что Россия должна защищать свои интересы, пока их не пришлось отстаивать на своей территории. Страна должна помочь Украине в противостоянии США в случае, если Киев не найдет людей, готовых ответить Америке, заявил Кадыров.

Ранее высказывание главы Чеченской Республики фразой «к нашей радости, президент — Путин» прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что основы внешней политики России, куда входит Чечня, формирует президент страны.

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Анастасия Шейкина
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