Кадыров предложил присоединить Украину и навести там порядок

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на месте президента России он «давно забрал бы Украину, направил туда войска и навел там порядок». Его предложение, записанное на видео, опубликовано в Instagram председателя парламента республики Магомеда Даудова.

А что, Россия должна уступать западным странам, которые за девять тысяч километров между Украиной и Америкой? Рамзан Кадыров Глава Чеченской Республики

Кадыров подчеркнул, что Украина сейчас находится под контролем США и уличил Вашингтон в стремлении к размещению новой военной базы у границ России и полному безразличию к Украине. Если украинцы не хотят сами противостоять этому, то Москве нужно принимать меры и присоединять страну, считает он.

Также Кадыров признал, что он «как никто подчиняется президенту (Владимиру Путину — прим. ред.)». «Я пехотинец его...Представьте, Россия за год на республику, на содержание народа Чеченской Республики, 300 миллиардов тратит», — заявил он. По словам политика, на территории Чечни нет «ни газа, ни нефти, ни света».

Второе предложение

В декабре 2021 года Кадыров уже предлагал радикально решить «украинский вопрос». Тогда он заявил, что Украину стоит присоединить к России, если ее президент Владимир Зеленский не пересмотрит свою антироссийскую политику.

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — заявил Кадыров. При этом глава региона отметил, что готов сам решить данную проблему, однако ему мешают государственные договоренности, не позволяющие принимать такие решения.

Также чеченский лидер подчеркнул, что у стран Запада есть свои интересы для размещения военных баз на Украине. Он считает, что государства будут диктовать свои условия России. «Я уверен, наш президент этого не позволит. А мы — пехота, готовы выехать и выполнить приказ абсолютно без проблем. Потому что целостность, безопасность государства и нашего народа — важнее всего», — заключил он.

Позднее глава Чечни назвал свое высказывание личным мнением и подчеркнул, что никто не говорил ему делать заявления в отношении Украины или иных государств. Он отметил, что говорил не от лица главы Чеченской Республики, а как гражданин России Рамзан Кадыров, который беспокоится за свою республику, народ и государство.

Что говорит Москва

В Кремле заявления Кадырова никак не комментируют, а обвинения Запада в намерении России напасть и присоединить к себе Украину называют истерикой. Так, глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что действия Запада нацелены на полный саботаж Минских соглашений. Лавров также отметил, что американская сторона уличила Москву в чрезмерном скоплении войск у границ Украины, признавая, что это российская территория. При этом, по его словам, России было заявлено, что то, что делает Вашингтон со своими военными силами в Европе — не наше дело.

Представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил эскалацию напряженности вокруг Украины действиями НАТО. По его словам, российская сторона хочет, чтобы другие страны обратили на это внимание. «Что касается напряженной обстановки на Украине, она действительно весьма напряженная. Мы видим поставки туда оружия, мы видим различные маневры, мы видим полеты авиации НАТО и западноевропейских стран. Это все как раз приводит к напряженности вокруг Украины», — отметил Песков.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подтверждений возможного нападения России в стране не нашли. Он призвал не паниковать и отметил, что разведка не наблюдает фактов, подтверждающих скорое наступление России на границы. «Такой угрозы нет. Поэтому я прошу не сеять паники. Война со стороны РФ развязана против Украины с 2014 года в виде оккупации Крыма», — заявил политик.

Крым стал частью России по итогам референдума, который был проведен в марте 2014 года. В том же году со стороны США, Евросоюза и ряда других стран были введены антироссийские санкции.