Песков ответил Кадырову про Украину фразой «к нашей радости, президент — Путин»

Основы внешней политики России, куда входит Чечня, формирует президент страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, заявившего, что он присоединил бы Украину к России, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что Кадыров, как и все граждане России, может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. «Но в целом я хочу напомнить, что основы внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства, и к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», — напомнил пресс-секретарь президента России.

Ранее Кадыров заявил, что он на месте президента России «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок». По его мнению, сейчас Украина находится под контролем США.

С аналогичным заявление глава Чечни выступал в декабре 2021 года. «Мое глубокое убеждение. Если господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране», — отметил глава республики. Позже он уточнил, что это высказывание — его личное мнение как гражданина России.