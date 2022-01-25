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Песков ответил Кадырову про Украину фразой «к нашей радости, президент — Путин»

Песков напомнил заявившему о присоединении Украины Кадырову, что президент России — Путин

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Основы внешней политики России, куда входит Чечня, формирует президент страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, заявившего, что он присоединил бы Украину к России, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что Кадыров, как и все граждане России, может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. «Но в целом я хочу напомнить, что основы внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства, и к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин», — напомнил пресс-секретарь президента России.

Ранее Кадыров заявил, что он на месте президента России «давно забрал бы Украину, направил бы туда войска и навел порядок». По его мнению, сейчас Украина находится под контролем США.

С аналогичным заявление глава Чечни выступал в декабре 2021 года. «Мое глубокое убеждение. Если господин [президент Украины Владимир] Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране», — отметил глава республики. Позже он уточнил, что это высказывание — его личное мнение как гражданина России.

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Варвара Кошечкина
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