Оценены основные итоги переговоров Шольца с Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах с украинским президентом Владимиром Зеленским пытался побудить Киев к выполнению Минских соглашений, как того просила Россия. Так основные итоги саммита оценил Артем Соколов, эксперт клуба «Валдай» и научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО, в беседе с «Лентой.ру».

Специалист отметил, что тот факт, что встреча продлилась дольше запланированного, может свидетельствовать о том, что между сторонами состоялся обстоятельный разговор. «Очевидно, что не везде стороны пришли к какой-то единой позиции, что в общем-то они сами и признали, например, по ситуации с "Северным потоком-2"», — сказал Соколов.

По его словам, заявление Шольца о том, что Зеленский пообещал представить законопроекты об особом статусе и выборах в Донбассе, можно расценить как позитивный сигнал. «Но в то же время мы неоднократно слышали подобные вещи, и сейчас мы увидим затягивание выполнения Минских договоренностей с украинской стороны», — заявил политолог.

Ранее в Киеве состоялись переговоры между Шольцем и Зеленским. Выступая перед журналистами, немецкий канцлер заявил, что Германия продолжает поддерживать Киев и решительно стоит на его стороне. Он также подчеркнул, что Минские соглашения являются основой для переговоров по урегулированию украинского кризиса, и сообщил, что Зеленский пообещал предоставить проекты законов об особом статусе и выборов в Донбассе.