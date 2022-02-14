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Шольц заверил Украину в поддержке со стороны Германии

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия поддерживает Украину

Фото: Globallookpress.com

Германия продолжает поддерживать Украину и решительно стоит на ее стороне. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Его слова цитирует РИА Новости.

Глава немецкого правительства отметил, что Берлин поддерживает Киев «долгие годы» и добавил, что ни одна страна не проявила такой солидарности к Украине, как Германия. Он подчеркнул, что благодаря немецкой поддержке украинское государство стало более сильным и независимым.

14 февраля прошли переговоры Шольца и Зеленского. По словам украинского президента, вопрос о строительстве новой архитектуры европейской безопасности, в рамках которой Украина получит гарантии своей безопасности, стал главным в повестке диалога.

Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел на Украину с первым рабочим визитом в понедельник, 14 февраля. После переговоров с Зеленским он направится в Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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Николай Чигасов
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