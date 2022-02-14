Украинский депутат призвал спецслужбы убить Байдена

Президент США Джо Байден является главным провокатором и автором информационных вбросов о «вторжении» России на Украину. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

По его словам, высказывания американского лидера несут прямую угрозу экономике и безопасности страны, а потому спецслужбы должны подготовить план убийства политика. «Служба безопасности Украины (СБУ) должна немедленно подготовить план нейтрализации, или если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны», — призвал Кива.

Он также понадеялся, что президент республики Владимир Зеленский предложил Байдену посетить Киев в ближайшие дни с «целью раз и навсегда освободить Украину от колонизации и порабощения». Свою публикацию депутат сопроводил фотографией улыбающегося главы американского государства.

Ранее стало известно, что Зеленский в ходе часового телефонного разговора с Байденом пригласил его посетить Украину на фоне надвигающейся «российской угрозы». Глава американской администрации не дал положительного ответа на эту просьбу. Источники CNN в аппарате Байдена также сообщили, что его визит в Киев крайне маловероятен.