Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Виталий Кличко заявил о подготовке к эвакуации киевлян

В Киеве создали комиссии по подготовке к эвакуации населения в случае «вторжения» России

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Киеве были созданы комиссии по подготовке к эвакуации населения в случае «вторжения» России. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме того, по словам Кличко, в городе создана система управления территориальной обороной Киева, а также планируется открыть второй рекрутинговый центр. Мэр столицы подчеркнул, что каждый день более 100 киевлян заявляют о желании присоединиться к теробороне.

Материалы по теме:
«Ни о каком вторжении не может быть и речи» Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
«Ни о каком вторжении не может быть и речи»Конфликт на Украине разгорается. Почему Киев теряет шанс вернуть Донбасс?
31 января
Маленькая победоносная страна. НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
Маленькая победоносная страна.НАТО накачивает Украину оружием и боеприпасами. Чем это опасно для республик Донбасса?
00:00

8 февраля Виталий Кличко на своей странице в Facebook призвал украинцев вступать в отряды территориальной обороны. Он также опубликовал видео, в котором в батальон обороны Киева вступает известный боксер Владимир Кличко, брат Виталия.

Ранее командующий Силами территориальной обороны (СТО) Украины Юрий Галушкин рассказал о боеготовности рода войск. По его словам, укомплектованность СТО составляет около 70 процентов, пограничных бригад — 70-75 процентов. Всего, отметил Галушкин, в стране должно появиться 29 бригад и 150 батальонов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
ОКР отреагировал на решение CAS о допуске Валиевой до Олимпиады
Обвиненного в убийстве любовницы главу Раменского района взяли под стражу
«Коктейль» из вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» признали безопасным
Россияне раскрыли свою любимую одежду для свидания
Россиян предупредили о подорожании игрушек и товаров для творчества
Виталий Кличко заявил о подготовке к эвакуации киевлян
Украинский депутат призвал спецслужбы убить Байдена
Кремль отреагировал на отмену награждения командного турнира фигуристов на ОИ
Плавающий танк «Спрут» смогут дистанционно наводить на цель
Названы самые романтичные города России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.