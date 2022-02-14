Виталий Кличко заявил о подготовке к эвакуации киевлян

В Киеве были созданы комиссии по подготовке к эвакуации населения в случае «вторжения» России. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме того, по словам Кличко, в городе создана система управления территориальной обороной Киева, а также планируется открыть второй рекрутинговый центр. Мэр столицы подчеркнул, что каждый день более 100 киевлян заявляют о желании присоединиться к теробороне.

8 февраля Виталий Кличко на своей странице в Facebook призвал украинцев вступать в отряды территориальной обороны. Он также опубликовал видео, в котором в батальон обороны Киева вступает известный боксер Владимир Кличко, брат Виталия.

Ранее командующий Силами территориальной обороны (СТО) Украины Юрий Галушкин рассказал о боеготовности рода войск. По его словам, укомплектованность СТО составляет около 70 процентов, пограничных бригад — 70-75 процентов. Всего, отметил Галушкин, в стране должно появиться 29 бригад и 150 батальонов.