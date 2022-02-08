Виталий Кличко опубликовал патриотическое видео с украинцами в камуфляже

Мэр Киева Виталий Кличко призвал украинцев вступать в батальоны территориальной обороны украинской столицы. Для этого он опубликовал патриотическое видео на своей странице в Facebook.

На съемках показали украинцев, которые в камуфляже отрабатывают тактику боевых действий, применение средств первой помощи и рассказывают, зачем они вступили в территориальную оборону. Также в видео вошли кадры, на которых в батальон обороны Киева вступает известный боксер Владимир Кличко, брат Виталия.

В конце оба брата обратились к украинцам и призвали их также присоединиться к обороне, чтобы вместе защитить Украину. На фоне играет музыка.

Отряды территориальной обороны создают по всей Украине по указу президента страны Владимира Зеленского. Хотя в других регионах страны этим занимается военное командование, в Киеве в теме добровольных батальонов часто появляется мэр Кличко. Он раньше других собрал штаб территориальной обороны города, а затем несколько раз высказывался о готовности Киева к войне.