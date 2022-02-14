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Лидера украинской неонацистской группировки заочно арестовали

В СКР потребовали ареста основателя неонацистской молодежной группировки «М.К.У.» Краснова

Фото: Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) направил ходатайство об аресте 21-летнего Егора Краснова, основателя украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», планировавшей теракты в России. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ФСБ, Краснов давал указания администраторам интернет-сообществ, пропагандировавших по его указанию экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. 11 января в отношении него как лидера группы было возбуждено дело по статье 282 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ.

13 декабря 2021 году ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом России провела спецоперацию, в ходе которой было выявлено 106 неонацистов. Сторонников радикальной украинской группировки «Маньяки: культ убийства» («М.К.У.») нашли в 37 регионах.

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Елизавета Новикова
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