Лидера украинской неонацистской группировки заочно арестовали

Следственный комитет России (СКР) направил ходатайство об аресте 21-летнего Егора Краснова, основателя украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», планировавшей теракты в России. Об этом в понедельник, 14 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным ФСБ, Краснов давал указания администраторам интернет-сообществ, пропагандировавших по его указанию экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции. 11 января в отношении него как лидера группы было возбуждено дело по статье 282 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ.

13 декабря 2021 году ФСБ совместно с МВД и Следственным комитетом России провела спецоперацию, в ходе которой было выявлено 106 неонацистов. Сторонников радикальной украинской группировки «Маньяки: культ убийства» («М.К.У.») нашли в 37 регионах.