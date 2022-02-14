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Минфин предложил ограничивать начинающим инвесторам вложения в криптовалюту

Минфин предложил ввести лимит вложений в криптовалюту в 50 тысяч рублей для новичков

Фото: Pixabay

Минфин предложил установить лимит на вложения в криптовалюту для начинающих инвесторов в размере 50 тысяч рублей. Об этом Forbes рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Также, добавил он, планируется усложнить получение статуса квалифицированного инвестора для операций с криптовалютой по сравнению с игроками на остальном финансовом рынке. В частности, недостаточно будет просто иметь на счете шесть миллионов рублей, нужно будет соответствовать определенным условиям, от наличия профильного образования или сертификата специалиста финансового рынка до проведения сделок на сумму до шести миллионов рублей за год.

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Ранее Моисеев говорил, что риски легализации криптовалют в России перекрываются многочисленными проблемами, которые принес бы полный запрет, а не регулирование такого рынка. Основной угрозой чиновник назвал ситуацию, в которой миллионы россиян, владеющих криптокошельками, оказываются вне закона.

В настоящее время объем криптовалюты, которой владеют россияне, оценивается в 16,5 триллиона рублей. Причем и эта оценка может быть заниженной, ведь многие трейдеры скрывают свою деятельность. По данным CoinMarketCap, объем мирового рынка криптовалют достигает 1,75 триллиона долларов. На долю России исходя из оценки в 214 миллиардов долларов приходится 12 процентов.

Марина Совина
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