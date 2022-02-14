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Зеленский рассказал о попытках заставить Украину отказаться от НАТО

Президент Зеленский заявил, что многие страны удерживают Украину от вступления в НАТО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Многие государства и политики намекают Украине, что ей не следует вступать в НАТО, однако все попытки сдержать страну на этом пути обречены на провал. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, запись трансляции пресс-конференции доступна на YouTube-канале РБК.

«Намекают Украине, что можно, скажем так, не рисковать и не поднимать постоянно вопрос относительно будущего членства в альянсе, потому что эти риски связаны с реакцией России. Мне кажется, что уже никто этого не скрывает», — рассказал Зеленский.

При этом он заверил, что никто не сможет заставить Киев отказаться от выбранного пути, но указал на неопределенность, которая сложилась вокруг этого вопроса. За прошедшие годы, как заметил политик, альянс так и не предоставил Киеву сведений, когда официально начнется процесс интеграции.

«А может, действительно вопрос открытых дверей — это для нас такая история, как будто мечта, такой сигнал, куда мы идем, а когда там будем — никто не знает», — добавил украинский лидер.

Ранее стало известно, что на встрече с Шольцем Зеленский обсудил юридические гарантии для Украины с европейской стороны, подготовку встречи советников глав государств «нормандского формата» и вопросы экономического характера. Кроме того, украинский лидер потребовал от ФРГ введения превентивных санкций против России.

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Михаил Кириллов
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