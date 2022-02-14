Помещение в ШИЗО заболевшего россиянина признали незаконным

Верховный суд России признал незаконным помещение в штрафной изолятор (ШИЗО) россиянина, который из-за плохого самочувствия днем лег в кровать. Об этом сообщает ТАСС.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что заболевшему заключенному дали препараты по всем схемам ВААРТ-терапии (антиретровирусная терапия). Из-за этого он мог плохо себя чувствовать. Как уточнила комиссия, для облегчения состояния желательно лечь в постель.

Суд постановил, что дисциплинарное взыскание, назначенное зэку, было несоразмерно совершенному им проступку. При этом суды первых трех инстанций отказали в иске заключенного.

Ранее правозащитница Марина Литвинович раскрыла масштабы насилия в женских колониях. По ее словам, одна из самых масштабных проблем заключенных — невозможность ходить в туалет. Женщинам, работающим на швейном производстве, можно ходить в туалет один или два раза за смену. На это дается около пяти-десяти минут. При этом на производстве работает около 70 человек, а унитазов может быть только пять.