Оценено значение отказа Украины от вступления в НАТО для безопасности России

Возможный отказ Украины от вступления в НАТО не будет означать решение проблем безопасности России, уверен политтехнолог Марат Баширов. В разговоре с «Лентой.ру» он также добавил, что подобный шаг в принципе маловероятен, поскольку идея была высказана послом, не разделяющим идей команды президента Украины Владимира Зеленского.

Киев допускает возможность рассмотрения вопроса об отказе от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отрывок соответствующего интервью опубликован в Twitter «Би-би-си» Radio 5 Live.

«Необходимо понимать, что это частное мнение одного украинского посла. И то он не очень дружен с командой Зеленского. Так что прозвучавшее заявление не является позицией Украины, это нужно разделять. Вот если бы такие слова прозвучали из уст министра иностранных дел, разговор был бы другим. А так, в лучшем случае, это просто такое зондирование почвы: ему поручили сказать, он сказал. Не более того», — отметил Баширов.

Политтехнолог также добавил, что вопросы безопасности России не решаются одним только отказом Украины от вступления в НАТО.

«Россия все равно захочет юридических гарантий со стороны НАТО, США. Так что то, что Украина вдруг отзовет свое заявление, не решает проблем и не дает гарантий», — заключил Баширов.

Западные страны обвиняют российскую сторону в стягивании войск к границе Украины. 11 февраля США заявили, что Россия в любой момент может начать военное вторжение, в том числе во время Олимпиады в Пекине. В то же время Москва неоднократно заявляла об отсутствии намерения нападать на соседнюю страну.