Стали известны подробности запрета на въезд россиян на Украину, который ранее опровергали в Госпогранслужбе страны. По словам украинского журналиста, редактора издания «Цензор.нет» Юрия Бутусова, Киев все-таки закрыл границу для жителей России, но сделал это неофициально. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Бутусова, с 10 февраля Украина закрыла въезд в страну для всех мужчин из России призывного возраста. «Ограничение введено неофициально, на неопределенный срок, как минимум — до конца военных маневров ВС РФ близ границ Украины, во избежание провокаций инцидентов», — подтвердил он.

Такое решение журналист считает обоснованным. По мнению Бутусова, режим въезда россиян необходимо максимально ограничивать, а въезжающих нужно тщательно проверять.

Ранее украинское издание «Страна» сообщило о том, что Украина полностью запретила россиянам въезд на свою территорию. Исключение, по словам свидетелей, делают лишь для тех, у кого есть справка о смерти близких родственников.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг сообщение о запрете, призвав не доверять слухам. По его словам, десятки иностранных граждан ежедневно получают отказ во въезде на Украину «по разным причинам».

