На Украине прокомментировали сообщения о запрете на въезд россиян в страну

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о запрете на въезд россиян в страну. Представитель ведомства призвал не доверять слухам, сообщает издание «Телеграф».

Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают Андрей Демченко представитель погранслужбы Украины

По его словам, ежедневно десятки иностранных граждан получают отказ во въезде на Украину «по разным причинам». Он уточнил, что среди них есть и россияне, которые, как и все остальные, должны «выполнять условия для въезда, прежде чем попасть на территорию страны».

Сообщения очевидцев

Ранее пользователи соцсетей начали распространять информацию о том, что Украина полностью запретила россиянам въезд на свою территорию. Исключение, по информации свидетелей, делают лишь для тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua».

Отмечается, что пограничники при отказе во въезде в страну ссылаются на приказ начальства, который поступил 12 февраля около 13:00.

Telegram-канал Mash также сообщил, что один из пользователей чата «Рада», посвященного обстановке на российско-украинской границе, рассказала о своей попытке въехать на Украину. Она утверждает, что границы закрыты для всех россиян, кроме тех, кто едет на похороны родственников.

Проверяют после выхода из самолета, автобуса — приглашают к военным на собеседование и они пишут отказ в пересечении границы один из очевидцев

Между тем, в белорусских чатах также распространяют информацию о том, что в страну не впускают граждан республики, пишет Mash.

Реакция Рады

На сообщения о новом запрете украинских властей отреагировал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он подтвердил данную информацию в своем Telegram-канале.

Украина перестала впускать на свою территорию граждан России Вадим Рабинович депутат Верховной Рады

При этом Рабинович не уточнил источник данной информации.

Петиция о запрете въезда для россиян

В ноябре прошлого года бывший руководитель одесского отделения организации националистического толка «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская) Сергей Стерненко создал петицию, в которой призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в страну. На своей странице в Facebook он заявил, что ему «очень интересно наблюдать, как Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами».

Составил тут петицию. Об ограничении права въезда на территорию Украины гражданам государства-агрессора РФ. Очень интересно наблюдать, как [президент Украины Владимир] Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами Сергей Стерненко ывший руководитель одесского отделения организации националистического толка «Правый сектор»

В мае 2021 года Стерненко объявил награду за информацию о местонахождении российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) после того, как он был замечен в Киеве. В 2017 году Служба безопасности Украины запретила исполнителю въезд на территорию страны из-за концертов в Крыму.