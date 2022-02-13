На Украине прокомментировали сообщения о запрете на въезд россиян в страну
Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о запрете на въезд россиян в страну. Представитель ведомства призвал не доверять слухам, сообщает издание «Телеграф».
Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают
По его словам, ежедневно десятки иностранных граждан получают отказ во въезде на Украину «по разным причинам». Он уточнил, что среди них есть и россияне, которые, как и все остальные, должны «выполнять условия для въезда, прежде чем попасть на территорию страны».
Сообщения очевидцев
Ранее пользователи соцсетей начали распространять информацию о том, что Украина полностью запретила россиянам въезд на свою территорию. Исключение, по информации свидетелей, делают лишь для тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua».
Отмечается, что пограничники при отказе во въезде в страну ссылаются на приказ начальства, который поступил 12 февраля около 13:00.
Telegram-канал Mash также сообщил, что один из пользователей чата «Рада», посвященного обстановке на российско-украинской границе, рассказала о своей попытке въехать на Украину. Она утверждает, что границы закрыты для всех россиян, кроме тех, кто едет на похороны родственников.
Проверяют после выхода из самолета, автобуса — приглашают к военным на собеседование и они пишут отказ в пересечении границы
Между тем, в белорусских чатах также распространяют информацию о том, что в страну не впускают граждан республики, пишет Mash.
Реакция Рады
На сообщения о новом запрете украинских властей отреагировал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он подтвердил данную информацию в своем Telegram-канале.
Украина перестала впускать на свою территорию граждан России
При этом Рабинович не уточнил источник данной информации.
Петиция о запрете въезда для россиян
В ноябре прошлого года бывший руководитель одесского отделения организации националистического толка «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская) Сергей Стерненко создал петицию, в которой призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в страну. На своей странице в Facebook он заявил, что ему «очень интересно наблюдать, как Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами».
Составил тут петицию. Об ограничении права въезда на территорию Украины гражданам государства-агрессора РФ. Очень интересно наблюдать, как [президент Украины Владимир] Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами
В мае 2021 года Стерненко объявил награду за информацию о местонахождении российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) после того, как он был замечен в Киеве. В 2017 году Служба безопасности Украины запретила исполнителю въезд на территорию страны из-за концертов в Крыму.