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На Украине прокомментировали сообщения о запрете на въезд россиян в страну

В Госпогранслужбе Украины призвали не доверять слухам о запрете на въезд россиян в страну

Фото: Сергей Венявский / «Коммерсантъ»

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг информацию о запрете на въезд россиян в страну. Представитель ведомства призвал не доверять слухам, сообщает издание «Телеграф».

Не стоит руководствоваться слухами. Есть украинское законодательство, регламентирующее пересечение государственной границы, и пограничники его четко соблюдают

Андрей Демченкопредставитель погранслужбы Украины

По его словам, ежедневно десятки иностранных граждан получают отказ во въезде на Украину «по разным причинам». Он уточнил, что среди них есть и россияне, которые, как и все остальные, должны «выполнять условия для въезда, прежде чем попасть на территорию страны».

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Сообщения очевидцев

Ранее пользователи соцсетей начали распространять информацию о том, что Украина полностью запретила россиянам въезд на свою территорию. Исключение, по информации свидетелей, делают лишь для тех, у кого есть справка о смерти близких родственников. Об этом пишет украинская газета «Страна.ua».

Отмечается, что пограничники при отказе во въезде в страну ссылаются на приказ начальства, который поступил 12 февраля около 13:00.

Telegram-канал Mash также сообщил, что один из пользователей чата «Рада», посвященного обстановке на российско-украинской границе, рассказала о своей попытке въехать на Украину. Она утверждает, что границы закрыты для всех россиян, кроме тех, кто едет на похороны родственников.

Проверяют после выхода из самолета, автобуса —  приглашают к военным на собеседование и они пишут отказ в пересечении границы

один из очевидцев

Между тем, в белорусских чатах также распространяют информацию о том, что в страну не впускают граждан республики, пишет Mash.

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Реакция Рады

На сообщения о новом запрете украинских властей отреагировал депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович. Он подтвердил данную информацию в своем Telegram-канале.

Украина перестала впускать на свою территорию граждан России

Вадим Рабинович депутат Верховной Рады

При этом Рабинович не уточнил источник данной информации.

Петиция о запрете въезда для россиян

В ноябре прошлого года бывший руководитель одесского отделения организации националистического толка «Правый сектор» (запрещена в России как экстремистская) Сергей Стерненко создал петицию, в которой призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить россиянам въезд в страну. На своей странице в Facebook он заявил, что ему «очень интересно наблюдать, как Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами».

Составил тут петицию. Об ограничении права въезда на территорию Украины гражданам государства-агрессора РФ. Очень интересно наблюдать, как [президент Украины Владимир] Зеленский будет оправдывать открытые на восьмом году войны границы с оккупантами

Сергей Стерненкоывший руководитель одесского отделения организации националистического толка «Правый сектор»

В мае 2021 года Стерненко объявил награду за информацию о местонахождении российского рэпера Басты (Василия Вакуленко) после того, как он был замечен в Киеве. В 2017 году Служба безопасности Украины запретила исполнителю въезд на территорию страны из-за концертов в Крыму.

Марина Совина
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