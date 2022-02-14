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Байден и Джонсон заявили о существовании «окна» для дипломатии по Украине

Байден и Джонсон заявили о шансе разрешить кризис вокруг Украины средствами дипломатии

Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявили о существовании окна для дипломатического решения кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает Reuters.

По мнению лидеров стран, у России все еще есть возможность отступить и «предотвратить катастрофу на Украине». Во время телефонного разговора они подчеркнули, что дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису, чреватому серьезными последствиями как для России, так и для всего мира.

С осени 2021 года Запад и Киев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. При этом Кремль утверждал, что данные заявления безосновательны.

Ксения Назарова
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