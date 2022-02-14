Названы самые дорогие города для романтического свидания

Аналитики назвали города мира, романтическое свидание в которых обойдется в максимальную цену в 2022 году. Соответсвующие данные приводятся в исследовании портала Picodi.com, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 14 февраля.

Всего в рейтинге сервиса оказались 56 столиц и крупных городов мира. Согласно вводным, условное свидание включало в себя ужин в ресторане на двоих, бутылку вина и два билета в кино. Таким образом, самыми дорогими городами для такой встречи стали Цюрих, Осло и Хельсинки. Жители этих городов в среднем потратят от 184 (14 тысяч рублей) до 226 долларов (17 тысяч рублей).

В десятке лидеров свои места также заняли Нью-Йорк, Копенгаген, Тель-Авив, Стокгольм, Лондон, Дублин и Сингапур — от 148 (11 тысяч рублей) до 175 долларов (13 тысяч рублей).

Москву, расположившуюся на 25-м месте списка, отнесли к городам, где свидание стоит до 100 долларов. В российской столице билеты в кино и ужин с вином на двоих в среднем обойдутся в 85 долларов (6,5 тысячи рублей). Похожие цены ждут влюбленных в Вильнюсе — 89 долларов (около 7 тысяч рублей), Риге — 89 долларов, и Праге — 78 долларов (около 6 тысяч рублей).

Выгоднее всего можно сходить на свидания в Боготе и Стамбуле. На романтический вечер в этих городах уйдет 48 и 44 доллара соответственно (в районе 3 тысяч рублей).

Ранее в феврале Росстат назвал самые дорогие и дешевые российские города для жизни. Так, в 2021 году самые высокие цены оказались в административном центре Чукотки Анадыре, где стоимость установленного набора из 264 видов потребительских товаров и услуг на 57 процентов выше по сравнению со средним значением по России. Далее следуют населенные пункты Камчатского края и Якутии. Москва и Санкт-Петербург не вошли в первую десятку городов.