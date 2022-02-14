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Названа причина взрыва в подмосковной пятиэтажке

Причиной взрыва в пятиэтажном доме в Люберцах стала неисправность газового оборудования

Фото: агентство «Москва»

Причиной взрыва в пятиэтажном доме в Люберцах стала неисправность газового оборудования. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

После случившегося Люберецкая городская прокуратура оценит действия ответственных за обеспечение безопасности газового оборудования лиц, сообщили в региональной прокуратуре.

О том, что в Люберцах произошел взрыв в квартире жилого пятиэтажного дома, стало известно ранее. По предварительной информации областной прокуратуры, хлопок газа произошел в доме 21 на улице 1-й Панковский проезд. В результате один человек пострадал.

Марина Совина
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