Названа причина взрыва в подмосковной пятиэтажке

Причиной взрыва в пятиэтажном доме в Люберцах стала неисправность газового оборудования. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

После случившегося Люберецкая городская прокуратура оценит действия ответственных за обеспечение безопасности газового оборудования лиц, сообщили в региональной прокуратуре.

О том, что в Люберцах произошел взрыв в квартире жилого пятиэтажного дома, стало известно ранее. По предварительной информации областной прокуратуры, хлопок газа произошел в доме 21 на улице 1-й Панковский проезд. В результате один человек пострадал.