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Джонсон призвал страны Европы отказаться от «Северного потока-2»

Премьер Британии Джонсон призвал страны Европы найти альтернативу «Северному потоку-2»
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Daniel Leal / Reuters

Страны Европы должны быть готовы отказаться от запуска газопровода «Северный поток-2». К этому государства призвал премьер-министр Британии Борис Джонсон, передает Sky News.

«Нам нужно найти альтернативные источники энергии, и мы должны быть готовы наложить на Россию очень и очень серьезные экономические ограничения», — подчеркнул политик. Он назвал текущую ситуацию вокруг Украины очень опасной и отметил, что мир находится на краю пропасти.

Ранее стало известно о планах Джонсона обсудить с лидерами Европейского союза (ЕС) способы не допустить войны на Украине и вопросы оказания Киеву помощи в обеспечении обороны. В канцелярии британского премьера рассказали, что он будет предпринимать все усилия и использовать возможности дипломатии для деэскалации.

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Екатерина Андреева
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