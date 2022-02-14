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Премьер Британии обсудит с Европой способы не допустить войны на Украине

Премьер Британии Джонсон планирует обсудить с ЕС способы не допустить войны на Украине
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Zheng Huansong/ Globallookpress.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует обсудить с лидерами Европейского союза (ЕС) способы не допустить войны на Украине и вопросы оказания Киеву помощи в обеспечении обороны. Об этом сообщила канцелярия премьера, передает ТАСС.

«Кризис на границе Украины достиг критической отметки. Вся имеющаяся у нас информация указывает, что Россия планирует в любой момент осуществить вторжение на Украину. Это будет иметь катастрофические последствия как для Украины, так и для России», — указал представитель британского Кабмина.

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В канцелярии премьера добавили, что Джонсон будет предпринимать все усилия и использовать возможности дипломатии для деэскалации. Он обсудит с союзниками по НАТО возможность оказания Киеву дополнительной экономической помощи.

В конце недели ожидается визит главы британского правительства в Европу, однако не указано, какую страну он посетит. Возможно, речь идет об участии в Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует в пятницу, 18 февраля, однако подтверждения пока не последовало.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политика США и Великобритании является классической пропагандой войны. Она напомнила, что подобная пропаганда запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией Генассамблеи ООН 16 декабря 1966 года. Там говорится, что любая пропаганда военных действий должна преследоваться законом.

Марина Совина
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