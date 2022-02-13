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Захарова назвала политику США и Великобритании классической пропагандой войны

Представитель МИД России Захарова: США и Великобритания хотят поднести спичку к стогу сена
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Политика США и Великобритании является классической пропагандой войны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что подобная пропаганда запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией Генассамблеи ООН 16 декабря 1966 года. Там говорится, что любая пропаганда военных действий должна преследоваться законом. «Казалось бы. Но Вашингтон и Лондон всегда были верны главному принципу — руки должны быть развязаны», — назвала ошибку этих стран Захарова.

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Дипломат указала на «оговорки», которые США и Великобритания сделали касательно этого международного документа, разрешающие им не придерживаться его. Захарова напомнила, что пакт был принят в разгар холодной войны, чтобы «отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО». По ее словам, Россия и десятки государств понимают важность этого документа и хотят мира. «Они, понимая высшую опасность, которую может представлять собой пропаганда войны, добровольно отказываются от этой угрожающей практики. Но ни Вашингтон, ни Лондон возможности поднести спичку к стогу сена себя не лишают», — добавила она.

Представитель МИД добавила, что современная политика Запада — пропаганда войны в чистом виде. Она обвинила Лондон и Вашингтон в поддержке «управляемой истерии» через СМИ.

С осени 2021 года Запад и Киев обвиняют Москву в подготовке вторжения на Украину. При этом Кремль заявлял, что эти заявления безосновательны.

Алия Шарафутдинова
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