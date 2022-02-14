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Власти Петербурга обвинили в подлоге уволенную за стихи Хармса учительницу

Власти Петербурга заявили, что уволенная за стихи Сапрыкина сознательно пошла на подлог

Фото: Страница Серафимы Сапрыкиной в Facebook

Уволенная из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге за чтение стихов Даниила Хармса и Александра Введенского педагог Серафима Сапрыкина сознательно пошла на подлог. Об этом заявила вице-губернатор города Ирина Потехина. По словам представителя власти, при устройстве на работу женщина предоставила недостоверные данные, сообщает РИА Новости в понедельник, 14 февраля.

До прихода в школу Сапрыкина меняла фамилию, имя и отчество, переезжала из одного региона в другой, выходила замуж и теряла паспорт, пояснила Потехина.

На каком из этих этапов в учете данных произошел сбой, разберутся специалисты, заверила вице-губернатор Петербурга. В то же время она обвинила уволенную учительницу в том, что та точно знала, что приносит в образовательную организацию недостоверные данные.

Потехина считает, что во всей истории с Сапрыкиной есть два сюжета. «Первый: школьный библиотекарь и педагог-организатор Серафима Сапрыкина разместила пост, в котором пожаловалась, что была уволена за чтение детям стихов Хармса и Введенского, которых директор школы считает "пособниками фашистов" и "врагами народа". Второй: Серафима Олеговна Сапрыкина неожиданно оказалась Симой Чингизовной Казимовой, у которой за плечами — уголовное дело и судимость за поножовщину», — заметила вице-губернатор.

Стихи Хармса и Введенского входят в школьную программу, напомнила она. В связи с этим запрет на изучение творчества «программных» авторов в школе невозможен, добавила Потехина.

10 февраля в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области подтвердили, что в 2007 году Сапрыкина ранила ножом знакомого на домашней вечеринке, за это в 2008-м она получила два года условно. Также выяснилось, что ранее петербургского педагога звали Сима Казимова, однако позже она сменила имя на Серафиму Сапрыкину, перебралась из Волгограда в Санкт-Петербург и устроилась в гимназию № 168.

Российская учительница сообщила об увольнении за чтение стихов Хармса и Введенского 6 февраля. Она рассказала, что в декабре 2021 года директор гимназии якобы собрала экстренное совещание, на котором заявила, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». В школе ее попросили написать заявление об увольнении.

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Анна Щербакова
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