Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине не увидели предпосылок для вторжения России

Секретарь СНБО Данилов заявил, что Киев пока не видит угрозы вторжения России

Фото: Reuters

В Киеве в настоящий момент не видят предпосылок для полномасштабного вторжения России. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.

По словам Данилова, ситуация на Украине сейчас находится под контролем и пока угрозы вторжения нет. «Более того, мы на сегодняшний день не видим, что широкомасштабное наступление РФ может происходить то ли 16, то ли 17 числа. Мы это не предусматриваем, мы этого не видим», — заявил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия вторгнется на территорию Украины 16 февраля. Такую дату он назвал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Также Вашингтон предупредил союзников, что наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, целью «истерики» Запада по поводу якобы вторжения России на Украину является провокация.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
РУСАДА представило новые подробности о допинг-пробе Валиевой
Описаны последствия потенциального вторжения России на Украину
В Европе всплыл затопленный город-призрак
Реакция парня на распухшие от процедур губы возлюбленной прославила ее в сети
В США призвали Вашингтон сфокусироваться на решении внутренних кризисов
Зацепер с крыши электрички приветствовал пассажиров на станции
В Пентагоне раскрыли причину военного присутствия США на Украине
В Башкирии полицейского осудят за вымогательство 22 миллионов рублей
Оценена выгода от введения налога на криптовалюты в России
Врач рассказала о способах восстановиться после омикрон-штамма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.