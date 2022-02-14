В Совфеде прокомментировали возможные санкции G7 против России

Инициатива государств G7 по введению новых санкций против России не имеет под собой никаких оснований. Об этом заявила «Известиям» член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя заявление министров финансов G7 на фоне ситуации на Украине ввести санкции против России.

Сенатор подчеркнула, что Россия не является стороной конфликта на Украине и не заинтересована в создании нового очага напряженности в центре Европы.

Накануне страны Группы семи (G7) объявили о готовности ввести жесткие экономические санкции против Москвы в случае вторжения сил России на Украину. В заявлении министров финансов G7 подчеркивается, что государства «Большой семерки» намерены действовать быстро и решительно, чтобы поддержать украинскую экономику и усилия по деэскалации напряженности с Москвой путем дипломатического диалога.

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 могут провести встречу по ситуации вокруг Украины в онлайн-формате 24 февраля. Агентство Bloomberg писало, что лидеры Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Британии рассмотрят возможность введения санкций против России.