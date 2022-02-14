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В Германии призвали отказаться от публичных заявлений о санкциях против СП-2

Глава Минфина ФРГ Линднер призвал канцлера не говорить публично о санкциях против РФ

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Публичные заявления о сдерживающих мерах являются наихудшим способом сдерживания российской агрессии, поэтому канцлер ФРГ Олаф Шольц должен отказаться от них, заявил глава Минфина Германии Кристиан Линднер новостному каналу Tagesschau.

«Кремль не должен заблуждаться, полагая, что он может выйти за политические и территориальные границы, не заплатив при этом высокой цены. Ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" (СП-2) — это только один аспект», — рассказал министр.

Линднер призвал немецкого канцлера Шольца, который 15 февраля проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, не говорить о санкциях открыто. «Худшим сдерживающим фактором является объявление мер, которые Россия может подготовить для обхода [санкций]», — уточнил глава Минфина.

Ранее стали известны темы переговоров Владимира Путина и Олафа Шольца в Москве. Предполагается, что немецкий канцлер обсудит наращивание российских войск на границе с Украиной и призовет Путина к «деэскалации кризиса».

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Дмитрий Сотак
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