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Дочь российского экс-губернатора сделала заявление после раскрытия счета в банке

Дочь экс-губернатора Ставрополья заявила, что готова ответить за все заработанные деньги

Фото: @mira_twitch

Блогерша Александра Гаевская, дочь российского экс-губернатора Валерия Гаевского, которая случайно раскрыла в соцсетях собственный счет в банке, сделала заявление после инцидента. Свою реакцию на случившееся она высказала в очередном эфире на платформе Twitch.

28-летняя Гаевская, известная также как стримерша Mira HS, отметила, что ей все равно, что о ней говорят и пишут, и ей нет смысла в чем-либо оправдываться. «Мне *** [без разницы] абсолютно», — добавила девушка.

Блогерша подчеркнула, что ее совесть чиста и она готова ответить за все деньги, которые заработала.

В ответ комментаторам, предостерегающим, что ее ждет суд, Гаевская сообщила, что их самих нужно сажать за решетку. «Встретимся в суде, но имейте в виду, что у меня сразу будет иск встречный за моральную компенсацию. То есть если вы ничего не докажете, то вы будете мне платить», — заключила она.

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Ранее сообщалось, что дочь бывшего губернатора Ставрополья, уже десять лет проживающая в США, показала зрителям в ходе трансляции экран телефона, на котором высветилась информация о пополнении банковского счета — общая сумма составила 787,6 тысячи долларов (более 60 миллионов рублей).

Помимо стримов, девушка также регулярно выкладывает в сети снимки в обнаженном виде. Ее мать Ольга Гаевская в 2017 году попала в пятерку богатейших жен чиновников с годовым доходом в 308 миллионов рублей.

Валерий Гаевский занимал пост губернатора Ставрополья с 2008 по 2012 год, в отставку он ушел по собственному желанию. Затем был назначен замминистра регионального развития России, в 2015-м — замминистра сельского хозяйства. С 2016 по 2021 год он представлял регион в Совете Федерации.

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Варвара Кошечкина
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