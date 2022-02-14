Популярный комик рассказал об усталости участников шоу на ТНТ друг от друга

Популярный ведущий, комик и капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев высказался о продолжении программы Talk на телеканале ТНТ. Юморист отметил, что не может однозначно ответить на вопрос о новых выпусках проекта. Об этом он рассказал в Telegram-канале «Круги на полях».

«По поводу продолжения [шоу Talk]. Не знаю, есть ощущение, что мы (участники проекта — прим. «Ленты.ру») немного друг другу поднадоели, и есть ощущение, что нужно немножко соскучиться», — прокомментировал Мусагалиев вопрос зрителя.

По словам телеведущего, он пересматривал последние выпуски программы и у него сложилось впечатление, что команда шоу заскучала и «уперлась куда-то не туда». «В первую очередь оцениваю себя и по своим ощущениям говорю, что нужно немножко поднабрать», — подытожил Мусагалиев.

Премьера программы Talk (в переводе с английского языка — «Разговор») состоялась на телеканале ТНТ в сентябре 2020 года. Участниками проекта стали комики Азамат Мусагалиев, Руслан Белый, Нурлан Сабуров и Тимур Каргинов. В студии они обсуждали вопросы из разных сфер жизни. Во втором сезоне программу покинул Белый, а в роли четвертого собеседника стали выступать приглашенные ведущие.

Ранее Мусагалиев ответил на вопрос о предполагаемой ссоре с руководителем КВН Александром Масляковым. Юморист заявил, что у него не было конфликта с главой телеигры.