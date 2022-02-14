Популярная пляжная страна изменит правила въезда для туристов

С 15 февраля 2022 года Тунис изменит правила въезда для иностранных туристов — перед вылетом в страну необходимо будет заполнить онлайн декларацию здоровья E7mi Border Health. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Форма заполняется на одном из трех языков сайта — на арабском, французском или английском — не позднее чем за четыре дня до поездки. В декларацию вносится информация о туристе (имя и фамилия, национальность, страна проживания, дата рождения, номер паспорта), сроки поездки, сведения о вакцинации и ранее полученных положительных тестах на COVID-19, а также контактные данные — телефон и адрес электронной почты.

Кроме того, в документе необходимо указать, въезжает ли путешественник в популярную пляжную страну один или с группой. Если пассажир едет на отдых в составе организованной группы, необходимо также указать курорт и название забронированного отеля. После заполнения на электронную почту придет QR-код, который необходимо предъявить в распечатанном виде при регистрации на рейс.

Ранее сообщалось, что власти Туниса упростили правила въезда для иностранных туристов, в том числе россиян, — с 15 февраля отменяется требование о ПЦР-тестах до вылета для всех привитых путешественников старше 18 лет. Согласно нововведениям, приезжающие в страну иностранцы обязаны иметь при себе сертификат о вакцинации с QR-кодом на английском языке.