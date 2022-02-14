Россиян предупредили о подорожании игрушек и товаров для творчества

Из-за введения маркировки в России могут подорожать игрушки и наборы для творчества, предупреждает газета «Ведомости».

Минпромторг предлагает ввести обязательную маркировку такой продукции «Честным знаком», из-за этого товары могут подорожать на 10-50 процентов. Эксперимент по маркировке может начаться уже с 1 июня 2022 года. Ведомство уже обратилось в Ассоциацию предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Маркировку предложили ввести на краски, пластилин, смеси для лепки, куклы и фигурки людей и животных, конструкторы, модели для сборки, головоломки и другие настольные игры, а также на электронные игры с экранами.

Как сказал директор по развитию сети магазинов «Леонардо» Борис Кац, введение маркировки приведет к тому, что самые дешевые товары подорожают на 30–50 процентов. В итоге магазины откажутся от них из-за нерентабельности. В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором маркировки, заверяют, что к существенному росту цен дополнительная маркировка не приведет.

Ранее стало известно, что в России выросли цены на услуги частных мастеров. За 2021 год средний вызов сантехника и электрика подорожал более чем на 20 процентов, до 3000-5000 рублей. Цена услуг мастеров резко выросла, поскольку увеличилась стоимость расходных материалов и инструментов. Кроме того, на ситуацию повлиял переход на налоговый режим для самозанятых. Дополнительный спрос на такие услуги сформировали и сами россияне, которые стремятся ускорить процесс ремонта на фоне дорожающих строительных материалов.