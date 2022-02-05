В России резко подорожали услуги частных мастеров

В России выросли в стоимости услуги частных мастеров. За 2021 год средний вызов сантехника и электрика подорожал более чем на 20 процентов до 3-5 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса YouDo.

Цена услуг мастеров резко выросла, поскольку увеличилась стоимость расходных материалов и инструментов. Кроме того, на ситуацию повлиял переход на налоговый режим для самозанятых. Дополнительный спрос на такие услуги сформировали и сами россияне, которые стремятся ускорить процесс ремонта на фоне дорожающих строительных материалов.

Наиболее заметно подорожал вызов сантехника — стоимость услуг этого мастера выросла на 25 процентов до 3,2 тысячи рублей. Работа электрика увеличилась в цене на 22 процента — до 5 тысяч рублей. Услуги мастера на час подорожали на 15 процентов, достигнув 2,7 тысячи рублей, помощника по переезду — на 13 процентов до 5,5 тысячи рублей.

При этом в «Авито Работе» не наблюдают заметного роста цен. Операционный директор «СберУслуги» Марина Александровская заявила, что средний чек самозанятого, работающего на платформе, увеличился за 2021 год на 7–10 процентов. Руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуг» предположил, что услуги мастеров продолжат расти в цене и в 2022 году.

«В первую очередь это произойдет за счет продолжающегося роста спроса, так как все больше людей готовы делегировать решение бытовых задач»,— подчеркнул Чулков.

Чулков добавил, что в России продолжает расти стоимость автомобильного топлива, материалов и других составляющих себестоимости.

Ранее россиян предупредили о значительном подорожании ремонта в 2022 году. Дизайнеры спрогнозировали, что услуги бригад в 2022 году могут вырасти на 20 процентов.