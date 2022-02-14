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Курс рубля взлетел

Доллар упал ниже 75 рублей после встречи Путина с Лавровым

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На фоне встречи президента России Владимира Путина с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, посвященной обсуждению гарантий безопасности во взаимоотношениях с НАТО, курс рубля взлетел до уровня 75 рублей за доллар, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15:59 доллар торгуется на уровне 76,32 рубля, что все еще более чем на процент ниже, чем во время закрытия Московской биржи в пятницу. Евро стоит 86,49 рубля (минус 1,5 процента с начала суток).

Индекс Мосбиржи отыграл две трети утреннего падения, поднявшись до 3509 пункта, индекс РТС вырос до 1451,7 пункта. С начала дня падение составляет 1 и 1,3 процента. На минимуме индексы были на 100 и 50 пунктов ниже.

Курс доллара от TradingView

Рынок отреагировал на заявление Лаврова о том, что возможность договориться с НАТО по вопросам гарантий безопасности в Европе все еще остается. Дипломат подчеркнул, что на данном этапе он выступает за продолжение и наращивание переговоров, так как возможности диалога еще не исчерпаны, иностранные дипломаты и политики готовы продолжать контакты.

На минувших выходных ситуация вокруг Украины резко обострилась. Газета Politico со ссылкой на американских чиновников назвала 16 февраля датой вторжения России. Позднее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг информацию о дате, но подтвердил, что в Вашингтоне ожидают его со дня на день, в том числе даже до завершения Олимпиады.

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Платон Щукин
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