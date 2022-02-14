Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Смартфоны Xiaomi стали реже покупать

Продажи смартфонов Xiaomi в России в январе снизились

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Компания Xiaomi не смогла закрепиться в качестве лидера российского рынка смартфонов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщили журналистам представители российского ретейлера «Связной», в январе продажи Xiaomi в штуках снизились с 24,4 до 18,9 процента. Информацию о том, что телефоны китайского бренда стали реже покупать, подтвердили собеседники издания в двух компаниях, занимающихся продажей электроники. Из отчета «Связного» следует, что в январе лидером рынка смартфонов является Samsung с долей 35,2 процента. На второй и третьей позициях разместились Xiaomi и Apple, которые имеют долю 18,8 и 16,8 процента соответственно.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января

Лидером рынка в денежном выражении осталась компания Apple, которая имеет долю 44,6 процента. Далее расположились Samsung — 28,4 процента, Xiaomi — 10,8 процента. Также представители сети магазинов сообщили, что в 2021 году продажи смартфонов в штуках снизились впервые с 2017 года — на 7 процентов до 29,4 миллиона штук. В денежном отношении рынок вырос на 28 процентов до 751,1 миллиарда рублей.

Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин заявил, что снижение доли Xiaomi связано с нехваткой товара в начале года. «Скорее всего, бренд перераспределил произведенный товар в пользу других стран вместо России», — добавил исполнительный директор компании diHouse Андрей Тарасов, которая является одним из крупных дистрибуторов Xiaomi в России.

В МТС предположили, что доля Xiaomi перераспределится между другими участниками рынка — например, Samsung и Realme: «Они удачно перестроили линейки недорогих смартфонов, где раньше лидировал Xiaomi».

В феврале стало известно, что Xiaomi поставила больше всех смартфонов на российский рынок в 2021 году. Xiaomi также назвали самым популярным брендом смартфонов в России по итогам четвертого квартала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
МОК отменит награждение на Олимпиаде в случае попадания Валиевой на пьедестал
Названы самые дорогие города для романтического свидания
В Германии раскрыли сроки снятия коронавирусных ограничений
Зюганов раскрыл причины госпитализации
Стало известно о «серьезном воспалении» головного мозга у Жириновского
В Госдуме поддержали два варианта обращения о признании ДНР и ЛНР
Посольство Украины заявило о провокационных интерпретациях высказывания о НАТО
Ведущая Первого канала оценила предложение запретить День святого Валентина
Названа дата консультаций в рамках Венского документа по запросу Украины
Перечислены возможные пути попадания запрещенного препарата в пробу Валиевой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.