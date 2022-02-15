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Вывод советских и американских войск из Афганистана сравнили

Политолог назвал выход советских войск из Афганистана «в целом спокойным»

Фото: Sgt. Victor Mancilla / U.S. Marine Corps / Reuters

Вывод советских войск из Афганистана в 1989 году и выход американских солдат в 2021 году не подлежат сравнению, поскольку первые покидали страну, наладив в ней экономику и инфраструктуру с высоко поднятой головой, а вторые — бежали от разрухи. Так считает военный эксперт, политолог и директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это было бегство»

Вывод советских войск из Афганистана был заявлен заранее, рассказал Коновалов. Ни для кого это не было неожиданностью, отметил эксперт. «Западная пресса знала, что мы уходим. Это не было ни для кого секретом, это не было спонтанно. Выходили довольно быстро, но тем не менее не сорвались с места», — отметил он.

Вывод советских войск из Афганистана в 1989 году был войсковой операцией, то есть переходом по рассчитанным маршрутам. «Естественно были договоренности, где-то приходилось применять силу, для того чтобы наши войска прошли, но в целом все было проведено спокойно», — отметил специалист. Чего нельзя сказать про вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года, добавил он.

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Американский вывод войск был очень спонтанным и быстрым и сопровождался нервозностью, хаосом, беспорядками, смертями, обстрелами невинных людей, сказал Коновалов. «Фактически это было бегство», — резюмировал он.

«Американцы оставили военного имущества и оружия в Афганистане на 80 миллиардов долларов. Это колоссальная цифра. Оставили даже вертолеты. Как можно было? То есть представляете уровень бегства и насколько всем было на все наплевать», — высказался директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века.

«Мы ушли гордо»

Коновалов подчеркнул, что сравнивать выход советских войск из Афганистана с выводом американских солдат из страны невозможно. «Мы ушли гордо. И реакция была соответствующая. Мы доблестно воевали и не только: строили больницы, заводы, дороги. То есть сделали все что могли для того, чтобы Афганистан был не средневековой страной, а развивающейся. На Западе, надо сказать, оценили это довольно высоко. С гордостью воспринимали уходящих ребят, молодцы выполнили долг», — сообщил он.

Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989 года. Боевые действия с поддержанными США и Пакистаном формированиями моджахедов продлились более девяти лет. В ходе войны погибли, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч советских солдат. Еще 54 тысячи военнослужащих получили ранения.

15 августа «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также талибы объявили скорое создание Исламского Эмирата Афганистан. 31 августа последний американский военнослужащий покинул Кабул, после чего представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым.

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Виктория Немис
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