Автомобиль Apple будет обучаем

Первый автомобиль Apple получит особый процессор с поддержкой нейросетей для быстрого принятия решений во время движения. Об этом сообщает издание iDrop News.

Журналисты медиа обратили внимание на изобретение Apple, запатентованное инженерами отдела искусственного интеллекта компании. Специалисты предложили установить в беспилотную машину особый процессор, который будет анализировать входящую информацию с помощью нейросетей.

В описании патента говорится, что установленные в беспилотные машины современные процессоры не способны оперативно обрабатывать данные с камер и сенсоров, а также быстро принимать верное решение на дороге. По мнению авторов, автомобиль должен предлагать несколько вариантов маневра, просчитывать их и выбирать наиболее эффективный и безопасный. Инженеры Apple полагают, что специальный процессор должен иметь функцию самообучения, то есть машина постоянно будет улучшать качество беспилотного управления.

«Apple Car будет полагаться на нейросети, потому что современные автомобильные процессоры недостаточно быстры, чтобы автономно принимать ключевые решения о вождении без машинного обучения», — описали изобретение журналисты. В документе специалисты Apple не стали конкретизировать характеристики будущего процессора.

В конце 2021 года источники Bloomberg рассказали, что Apple за последние несколько недель покинули трое ведущих инженеров, которые работали над проектом первого беспилотного автомобиля. Несмотря на появившиеся в сети слухи о разработке беспилотника, компания никак не комментируют данный вид деятельности.