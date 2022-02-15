Названы преимущества беспилотника вертолетного типа БАС-200

В России сравнили беспилотник вертолетного типа с мультикоптерами и аппаратами самолетного типа. Беспилотник БАС-200 отличается высокой автономностью и грузоподъемностью, сообщил ТАСС руководитель направления маркетинга и продаж Дирекции программы «Беспилотные вертолеты» Национального центра вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов» холдинга Вертолеты России Алексей Мамотько.

«Наше главное преимущество над мультикоптерами — энерговооруженность. У электрических двигателей время полета чуть больше 30 минут, иногда до часа, а у БАС-200 — четыре часа. Мультикоптер поднимает до 10 килограммов, мы поднимаем 50 килограммов, и тем самым можем выполнять функции носителя для более производительных навесных систем», — сказал он.

Также среди преимуществ БАС-200 Мамотько назвал оптимальную скорость полета для проведения мониторинга. По его словам, скорость от 40 до 70 километров в час обеспечивает оптимальную работу оптических систем.

Беспилотник вертолетного типа может зависать в воздухе. Представитель НЦВ «Миль и Камов» отметил, что это повысит эффективность выполнения мониторинга.

БАС-200 впервые представили на авиасалоне МАКС-2021. Максимальная скорость беспилотника составляет 160 километров в час. Аппарат может пробыть в воздухе до четырех часов, а максимальная высота полета составляет 3900 метров. Наземный комплекс управления обеспечивает связь с аппаратом на расстоянии до 100 километров. БАС-200 может нести коммерческую нагрузку массой до 50 килограммов.

В ноябре стало известно о первом запуске ракет с борта беспилотного вертолета «Термит». В ходе испытаний беспилотник применил авиационные ракеты С-8Л.