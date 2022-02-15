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Раскрыты подробности нового обращения Байдена

Reuters сообщил, что Байден в обращении не будет объявлять о новой политике по Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден не будет объявлять о какой-либо новой политике по Украине во время своего выступления во вторник, 15 февраля. Подробности выступления раскрыл Reuters со ссылкой на Белый дом.

Также в Белом доме отметили, что американский президент будет говорить о ситуации на Украине и действиях, которые США готовы предпринять.

Ранее сообщалось, что Джо Байден 15 февраля выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с Россией. Выступление запланировано на 15.30 по вашингтонскому времени (23.30 по московскому).

Перед этим британская газета The Sun назвала точное время и дату якобы российского вторжения на Украину. По данным издания, полномасштабная операция должна начаться ранним утром (4:00 по московскому, 3:00 по киевскому времени) 16 февраля. Аналогичная информация появилась в издании Mirror.

Марина Совина
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