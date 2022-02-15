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Байден выступит с новым заявлением по России и Украине

Белый дом заявил, что Байден выступит 15 февраля с новой информацией по России и Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден во вторник, 15 февраля, выступит с новым заявлением по ситуации вокруг Украины и продолжению дипломатических контактов с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Согласно графику, обнародованному американской администрацией, выступление запланировано на 15.30 по вашингтонскому времени (23.30 по московскому).

«Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по России и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне, опираясь на многочисленные дипломатические возможности, которые мы, а также наши союзники и партнеры, предлагали России за последние месяцы», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Россия назначила 16 февраля как день начала «вторжения» на Украину. Такое заявление прозвучало в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО. Утверждалось, что Вашингтон предупредил союзников, будто непосредственному наступлению будут предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератаки».

Марина Совина
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