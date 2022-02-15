Россиянам из регионов станет доступнее отдых на черноморских курортах

В летнем сезоне количество рейсов в Крым из некоторых регионов России увеличится вдвое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Симферополя.

Так, в конце мая на маршруты в Крым из Белгорода, Ижевска, Мурманска, Чебоксар, Саранска и Ухты выйдет еще несколько перевозчиков, что позволит запустить больше рейсов на полуостров, благодаря чему отдых в республике станет еще более доступным для россиян.

«За полтора месяца до старта полетов по весенне-летнему расписанию открыты продажи в Крым и обратно уже почти из 60 городов, что позволит упростить путешествия по стране для жителей Крыма и улучшить доступность полуострова для гостей из других регионов России», — сообщил о планах директор авиагавани Сергей Дяйкин.

В частности, в курортный сезон частота рейсов между Симферополем и Белгородом увеличится с трех до семи раз в неделю, с Ижевском и Мурманском — с двух до пяти раз, с Саранском и Ухтой — с одного до двух, с Чебоксарами — с двух до четырех.

При этом отмечается, что в 2021 году аэропорт Симферополя уже обновил все раннее существовавшие рекорды по количеству выполненных рейсов и географии полетов.

Ранее в феврале стало известно о том, что российские путешественники начали активно бронировать места в отелях Крыма на майские праздники и предстоящий летний сезон. Так, туристы принялись раскупать самые ходовые одноместные и двухместные номера в санаториях полуострова на летние месяцы и сентябрь.