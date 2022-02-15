В Германии высказались о принадлежности Крыма

Крым исторически и де-факто является территорией России, признание этого необходимо для урегулирования международного кризиса безопасности, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернд Бауман, его слова цитирует ТАСС.

«Фактически Крым в [составе] России. Это было бы хорошим частичным результатом, если бы [его принадлежность] была урегулирована [на международном уровне]», — высказался депутат.

Бауман также призвал к комплексному решению в вопросах безопасности с участием России, НАТО и США. Депутат напомнил о инициативе его партии, в которой предлагается присвоить Украине «нейтральный статус» вне альянса. По его мнению, немецкое руководство должно двигаться именно в этом направлении.

Ранее депутат бундестага Германии от АдГ Штеффен Котре назвал канцлера Олафа Шольца обладателем «ключа» к столь необходимой деэскалации ситуации вокруг Украины. По его словам, подобный шаг предоставил бы реальный шанс снизить напряженность, но федеральное правительство не осознает всю серьезность ситуации.

14 февраля депутат бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен назвала требование России о нерасширении НАТО на восток понятным, а также призвала все страны, участвующие в разрешении кризиса вокруг Украины, учитывать не только свои интересы, но и интересы других сторон.