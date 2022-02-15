Джонни Деппу вручили награду за заслуги перед Сербией
Голливудскому актеру Джонни Деппу вручили награду за заслуги перед Сербией. Об этом сообщает Balkan Insight.
Артист был отмечен золотой медалью за «выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности, особенно в области киноискусства и продвижения Сербии в мире». Он получил награду из рук сербского президента Александра Вучича.
Депп, который в последние годы успел принять участие в съемках в Белграде для фильма «Великий» и озвучить сербский мультсериал «Тупики», заявил, что гордится этим достижением. «Я действительно, искренне благодарю вас, президент Вучич, за эту медаль. Я благодарю вас за то, что вы любезно вручили ее мне», — сказал актер.
В январе стало известно, что Депп вернется в кино после скандала с бывшей женой Эмбер Херд и сыграет короля Людовика XV. Артист исполнит роль в новом фильме французского режиссера Майвенн. Съемки начнутся летом этого года и будут проходить в Париже. Сама Майвенн сыграет графиню и последнюю любовницу короля Жанну Дюбарри.
Хотя после громкого развода с Херд Депп потерял несколько ролей в Голливуде, в Европе актер не сталкивался со столь негативной реакцией. Недавно он получил почетные награды на фестивале в Карловых Варах и кинофестивале в Сан-Себастьяне.