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Джонни Деппу вручили награду за заслуги перед Сербией

Джонни Депп получил медаль в Сербии за заслуги в общественной и культурной деятельности

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Голливудскому актеру Джонни Деппу вручили награду за заслуги перед Сербией. Об этом сообщает Balkan Insight.

Артист был отмечен золотой медалью за «выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности, особенно в области киноискусства и продвижения Сербии в мире». Он получил награду из рук сербского президента Александра Вучича.

Депп, который в последние годы успел принять участие в съемках в Белграде для фильма «Великий» и озвучить сербский мультсериал «Тупики», заявил, что гордится этим достижением. «Я действительно, искренне благодарю вас, президент Вучич, за эту медаль. Я благодарю вас за то, что вы любезно вручили ее мне», — сказал актер.

В январе стало известно, что Депп вернется в кино после скандала с бывшей женой Эмбер Херд и сыграет короля Людовика XV. Артист исполнит роль в новом фильме французского режиссера Майвенн. Съемки начнутся летом этого года и будут проходить в Париже. Сама Майвенн сыграет графиню и последнюю любовницу короля Жанну Дюбарри.

Хотя после громкого развода с Херд Депп потерял несколько ролей в Голливуде, в Европе актер не сталкивался со столь негативной реакцией. Недавно он получил почетные награды на фестивале в Карловых Варах и кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Марина Погосян
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