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Джонни Депп вернется в кино после скандала с Эмбер Херд и сыграет Людовика XV

Актер Джонни Депп исполнит роль короля Людовика XV в фильме режиссера Майвенн

Фото: Marko Djurica / Reuters

Американский актер Джонни Депп вернется в кино после скандала с бывшей женой Эмбер Херд и сыграет короля Людовика XV. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что артист исполнит роль в новом фильме французского режиссера Майвенн. Съемки начнутся летом этого года и будут проходить в Париже. Сама Майвенн сыграет графиню и последнюю любовницу короля Жанну Дюбарри.

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Хотя после громкого развода с Херд Депп потерял несколько ролей в Голливуде, в Европе актер не сталкивался со столь негативной реакцией, отмечает издание. Недавно он получил почетные награды на фестивале в Карловых Варах и кинофестивале в Сан-Себастьяне.

В ноябре 2020 года Джонни Деппа лишили роли в третьей части франшизы «Фантастические твари» после скандала с Эмбер Херд. Артист пояснил, что студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть Грин-де-Вальда.

Незадолго до ухода из проекта актер проиграл дело против таблоида The Sun. Актер решил судиться с изданием, так как оно опубликовало статью, в которой утверждалось, что он избивал Херд. Сама актриса выступала в качестве свидетельницы.

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Марина Погосян
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